Stiri pe aceeasi tema

- Academia Rapid a caștigat meciul cu CSA Steaua, 3-1, derby-ul Ligii a 4-a București. Dupa acest meci, Jandarmeria In urma incidentelor del a meci, Jandarmeria a aplicat 77 de amenzi, in valoare de 43.000 de lei. In plus, 57 de persoane au primit sancțiuni cu interzicerea accesului la meciuri pe o perioada…

- Traficul va fi restrictionat progresiv sambata in zona Arenei Nationale, incepand cu ora 18.30, unde va avea loc meciul de fotbal dintre CSA Steaua si Academia Rapid, anunta Politia Rutiera. Potrivit Brigazii Rutiere, circulatia rutiera va fi restrictionata incepand cu ora 18.30, cu exceptia RATB,…

- Aproximativ 37.000 de spectatori sunt prezenti, sambata seara, la meciul CSA Steaua - Academia Rapid, din Liga a IV-a, fanii aruncand cu petarde si fumigene in teren, informeaza news.ro."Primaria Capitalei va roaga sa nu mai folositi obiecte pirotehnice", a fost mesajul de la statia de amplificare…

- CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID ONLINE STREAM LIVE la Digisport VIDEO Directorul sportiv al echipei de fotbal CSA Steaua, Stefan Iovan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa termine pe primul loc sezonul regulat si de aceea se gandeste doar la victorie in meciul cu…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca sambata, de la ora 19:45, in derby-ul Ligii a 4-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 1. Deși din Liga a 4-a doar echipa de pe primul loc poate promova in Liga a 3-a, Razvan Burleanu, președintele FRF, a dezvaluit ca exista o metoda prin…

- Programarea derby-ului Ligii 4 Bucuresti, partida Steaua - Academia Rapid, pe cel mai mare stadion din Romania se dovedeste deja o idee foarte buna pentru sefii Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Meciul programat sambata, 14 aprilie, de la ora 19:45 a starnit interesul unui numar mare de microbisti,…

- Derby-ul Ligii a IV-a CSA Steaua - Academia Rapid va avea loc unde și-au dorit numeroșii fani ai celor doua echipe. “Pohta” lor, vorba lui Gigi Becali, a fost indeplinita, in ciuda faptului ca inchirierea Arenei Naționale, pentru ca despre ea este vorba, va costa undeva la 25.000 de euro. Și asta doar…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…