- Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ce le-a povestit Gheorghe Dinca anchetatorilor in privinta amantei sale, ies la iveala detalii tulburatoare! Femeia care a avut o relatie cu "monstrul din Caracal" timp de doi ani il descrie pe acesta ca un barbat atent si dragastos.

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Gheorghe Dinca a ajuns din nou la DIICOT vineri dimineata, dupa ce si-a schimbat declaratia in cazul Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" arata complet diferit si un detaliu de pe chipul sau a atras atentia tuturor celor care l-au vazut.

- Noi dezvaluiri halucinante in cazul Caracal! Gheorghe Dinca a revenit asupra declaratiei initiale joi, 9 ianuarie si le-a spus procurorilor ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu, asa cum a marturisit initial.

- Ies la iveala noi detalii din dosarul Caracal! In urma analizei comportamentale, s-a ajuns la concluzia ca Gheorghe Dinca nu a mintit in ultimele declaratii oferite in fata anchetatorilor. "Monstrul din Caracal" a oferit detalii cutremuratoare referitoare la ce s-a intamplat cu Luiza si Alexandra in…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.