Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Vasile Constantin, tanarul gasit mort intr-un apartament din Iași, cere dreptate, dand carțile pe fața in legatura cu relația dintre Vasile Constantin și concubinul lui. Cei doi aveau o relație amoroasa de cateva luni, potrivit primelor informații, insa tanarul ar fi fost batut, scos afara…

- Tot mai multe semne de intrebare apar dupa moartea cutremuratoare a Vasilicai Narcisa, o femeie trans din Iași. Crima macabra a avut loc duminica noaptea, in urma unor scandaluri. Vasilica Narcisa și concubinul ei formau un cuplu de aproximativ o luna. Antonella Lerca a cunoscut-o personal pe Vasilica…

- Surse judiciare afirma, in exclusivitate, pentru STIRIPESURSE ca ancheta din Romania, in cazul militarului francez gasit decedat intr-o camera de hotel ar bate pasul pe loc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vestea ca Nosfe a murit a venit ca un fulger pentru toata lumea. Multe persoane s-au intrebat ce s-a intamplat in noaptea in care regretatul rapper s-a stins din viața. Ce a anunțat Poliția cu privire la acest caz. Ce au transmis autoritațile, dupa ce au fost sesizate.

- Un jandarm in varsta de 41 de ani a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, in Otopeni. Din primele informații este vorba despre fostul campion la scrima Florin Zalomir.„Astazi 3 octombrie a. c., In jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu…

- Lumea aviatica din Romania s-a cutremurat auzind vestea ca Sorin Enghel, comandantul Aeroclubului din Iași, a trecut in neființa. Totul a devenit infiorator la aflarea faptului ca parașuta lui Sorin Enghel s-a incalcit cu o alta ce era controlata de un concurent Sorin Enghel a fost unul dintre cei mai…

- Fostul ministru de externe Andrei Marga susține ca acuzațiile impotriva sa privind eventuala colaborare cu fosta Securitate nu se susțin, asta pentru ca - precizeaza fostul oficial - „am fost examinat aproape anual sub aspectul relațiilor cu fosta Securitate.” Reacția acestuia vine in contextul in…