Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este anchetat dupa ce miercuri a distrus șase aparate de tip „slot machine” dintr-o sala de jocuri de noroc și pariuri aflata intr-un hotel de lux din Bucuresti, informeaza Antena3. Barbatul a fost filmat in timp ce distrugea aparatele de pacanele din sala de jocuri, cu un scaun. Polițiști…

- Șeful de tren sucevean Vasilica Savuț a gasit o borseta pe peronul garii din Iași in timp ce aștepta garnitura pe care urma sa intre in serviciu, relateaza Monitorul de Suceava . ”M-am apropiat și am ridicat borseta. La mica departare erau un domn și o doamna și am mers la ei. Am deschis borseta și…

- Zilele trecute, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, pe raza comunei Trifesti, Andrei si Miruna, politisti in cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Popricani (Iasi), au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca a gasit o geanta cu bunuri si bani, pe drumul public. Politistii au demarat…

- Magistratul Mihaela Virginia Ganea, din cadrul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta, se pensioneaza Decizia a fost luata, cu unanimitate, de catre membrii Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in sedinta de ieri, 19 iulie 2022.Potrivit datelor oficiale, judecatorul…

- Magistratul Alina Gabriela Jurubita a fost delegat pe functie la inceputul acestui an, in cadrul sedintei Sectiei pentru Judecatori din 11 ianuarie, hotararea de delegare intrand in vigoare pe 12 ianuarie 2022.Consiliul Superior al Magistraturii va discuta astazi, 7 iulie 2022, despre conducerea Curtii…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, calatoreste, vineri, in Iran pentru a discuta cu oficialii iranieni cu privire la negocierile asupra dosarului nuclear iranian, blocate din martie, a anuntat Ministerul iranian de Externe, relateaza AFP.

- Afacerea cu tabla derulata in urma cu trei ani s-a terminat rau pentru Costel Alexe, seful CJ Iasi. El a fost trimis in judecata, potrivit unui comunicat DNA pe care vi-l prezentam mai jos: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea…