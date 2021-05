EXCLUSIV. Barna Tanczos, ministrul Mediului, este implicat direct în uciderea ursului Arthur De scandalul uriaș declanșat de impușcarea ursului Arthur de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein nu este strain ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, care are cunoștința de toate dedesubturile acestei vanatori. Barna Tanczos: Nu știu daca, nu știu daca, nu știu daca… dar totuși ce ascunzi… „Nu știu daca era vorba de acel urs sau nu, nu știu daca cobora (in localitați – n. red.) sau nu, nu știu daca extragerea s-a facut cu respectarea legii (…) Nu știu care este persoana care poate spune despre un urs sau cerb sau mistreț ca este cel mai mare din țara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

