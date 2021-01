Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat astazi ca vor fi efectuate controale la centrele de vaccinare anti-Covid, iar pentru neregulile depistate vor fi aplicate sanctiuni, scrie agerpres . „In momentul acesta avem mai putine doze de vaccina decat am avea nevoie. (…) Suntem in curs de a verifica…

- Campanie de vaccinare este in plina desfașurare. Cei de peste 60 de ani sau cu boli cornice sunt pe lista de vaccinare. Daca pana acum nu s-a pus problema obligativitații maștilor de preotecție dupa vaccinare, astazi Vlad Voiculescu a facut anunțul. Vlad Voiculescu recomanda purtarea maștilor dupa vaccinare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca a doua etapa de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, iar programarea va putea fi facuta pe platforma, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center sau prin directiile de asistenta sociala din cadrul primariilor.…

- Daca este sa te iei dupa declarațiile facute in presa de diverși oficiali, ai putea crede ca in Romania campania de vaccinare impotriva COVID -19 merge ca un ceas elvețian. Insa situația nu este deloc așa. Deși coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița a anunțat cu surle și…

- Ministerul Sanatatii a solicitat spitalelor, intr-o nota, ca acestea sa programeze cadrele medicale la vaccinarea anti-COVID-19 pana vineri seara. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat anticovid. A facut infarct imediat „Este o nota catre spitale care ii indeamna pe cei responsabili…

- Astazi, la ora 10.00, a inceput campania de vaccinare și la Brașov! 15 cadre medicale vor fi vaccinate astazi. 100 de doze au ajuns la Brașov. Primul cadru medical din Brașov vaccinat a fost chiar directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase, Andreea Moldovan. Aceasta s-a aratat dezamagita de…

- Dacian Cioloș. co-președintele USR PLUS, a declarat la Digi 24 ca liderii PNL, USR PLUS și UDMR mai au de rezolvat doar „detalii la nivel politic” legate de programul de guvernare, iar protocolul de coaliție „e deja finalizat”. Scandal in Primaria Capitalei. Nicușor Dan și consilerii PSD s-au certat…

- Ministerul Sanatații a trimis o solicitare catre toate ministerele prin care cere ca fiecare instituție sa intocmeasca liste cu angajații care vor sa se vaccineze cu vaccinul anti-COVID, informeaza Digi24.Klaus Iohannis a anunțat ca medicul Valeriu Gheorghița de la Spitalul Militar Central va coordona…