Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei internaționale, aproximativ un milion de oameni au parasit țara in doua saptamani.Majoritatea au fugit de mobilizare in Kazahstan, țara care a primit peste 200.000 de cetațeni ruși. 69.000 s-au dus in Georgia, 65.000 in Finlanda și 5.000 in Mongolia.Faptul ca autoritațile ruse nu au impiedicat…

- Mihai Traistariu locuiește de ani buni la Constanța. Are o afacere cu imobiliare in Mamaia Nord, afacere care a avut un adevarat succes vara acesta. Intr-un interviu pentru Spynews , el a dezvaluit ca nu mai e mulțumit de traiul la bloc, așa ca in cațiva ani se va muta, iși va construi o casa. „M-am…

- Mihaela Tatu, in varsta de 59 de ani, s-a retras din televiziune in urma cu mai mulți ani, iar acum, dezvaluie ce a determinat-o sa se reorienteze catre alte activitați. Fosta prezentatoare TV povestește cum a trait un nou inceput din viața și cariera ei, dupa ce a luat o pauza din media. „Eu nu am…

- Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu sunt in conflict, cele doua artiste de muzica populara nu vorbesc din cauza unei discuții de acum ceva vreme, despre pensie. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Elena Merișoreanu a explicat se s-a intamplat de fapt, de ce nu mai are o relație buna cu colega ei…

- Ana Odagiu a surprins pe toata lumea, cand zilele trecute a aparut la brațul iubitului ei, in cadrul unui eveniment monden. De altfel, este pentru prima oara cand aceștia ies impreuna in public. Fosta concurenta de la „Te cunosc de undeva” traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Conrad Mericoffer.…

- Majoritatea persoanelor știu ca nu este bine sa pui mancare calda in frigider, insa puțini știu care este adevaratul motiv. Fie ca este vorba de cantitate mai mica trebuie sa fim atenți la un detaliu destul de important. Specialiștii au explicat ce se intampla in momentul in care alegem sa punem mancare…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit adevaratul motiv pentru care poarta peruci. Ce a marturisit frumoasa blondina pe rețelele de socializare. Vedeta le-a spus fanilor ei cum reușește sa se bucure de un par superb.

- Soprana Angela Gheorghiu a raspuns celor care au pus-o la zid pentru dupa ce l-a criticat pe dirijorul Cristian Macelaru, numindu-l «tradator de țara», deoarece a ales sa cante «Rapsodia romana» a lui George Enescu, in fața Turnului Eiffel. Soprana a dezvaluit manevrele de culise din lumea muzicii clasice…