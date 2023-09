Excedent bugetar la Primăria Albești Aleșii locali ai comunei Albești au aprobat recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu unanimitate de voturi, 14, contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albești pe trimestrul II al anului 2023. Potrivit documentului aprobat, Primaria Comunei Albești a realizat in trimestrul II venituri totale de 9.647.918 de lei, … Post-ul Excedent bugetar la Primaria... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 31 august, cu unanimitate de voturi, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, Regulamentul pentru funcționarea unei piețe de tip "Talcioc" situata in stradaGheorghe Doja nr. 193, in incinta Centrului Comercial "Univers All". Potrivit regulamentului…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii privind modernizarea de 20 de treceri la nivel cu calea ferata din judetul Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Investiția este de peste 137 de milioane lei,…

- Deficitul bugetar se datoreaza, in principal, colectarii ineficiente de venituri și numarului ridicat de excepții, conform unei prezentari facute de fostul director al Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, Eugen Radulescu.

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 29 iunie, cu majoritate de voturi, intr-o ședința ordinara de lucru, acordarea unei finanțari din bugetul local al Primariei Municipiului Targu Mureș, in suma de 1.432 de lei, pentru o delegație care se va deplasa la Festivalul Pescaresc din…

- Aleșii locali ai comunei Acațari au aprobat, recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, documentația și indicatorii tehnico – economici, proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sanatate și invațamant din…

- Aleșii locali ai comunei Albești au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 15 iunie, cu unanimitate de voturi, 15, vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a deșeurilor rezultate in urma reabilitarii și modernizarii Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII…

- Autoritatile publice locale pot acorda sprijin financiar institutiilor apartinand cultelor religioase cu venituri reduse, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Noile masuri cuprinse in initiativa legislativa vin in ajutorul comunitatilor locale, afirma senatorul PNL, Daniel Fenechiu. Odata…

- Centrala de la Iernut va fi finalizata in trimestrul 4 din 2024, a afirmat joi ministrul Energiei Virgil Popescu, care a vizitat centrala alaturi de CEO Romgaz Razvan Popescu și președintele ANRE George Niculescu. La sfarșitul lunii aprilie Romgaz a semnat un nou contract cu spaniolii de la Duro Felguera……