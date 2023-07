Stiri pe aceeasi tema

- CENTURI NOI… Asociația ACS Kwon Barlad a organizat un nou examen de grad pentru centura, la care s-au inscris 23 de sportivi din care 8 au fost noi legitimați. Sportivii au luptat cu ardoare pentru obtinerea noilor grade și iata, toți au promovat examenul! Un numar de trei dintre sportivii implicați…

- Au aparut noi posturi vacante in instituțiile bugetare din județ. Pe site-ul http://posturi.gov.ro/judet/salaj sunt acum active urmatoarele posturi vacante: administrator financiar patrimoniu (post vacant pe perioada nedeterminata) la Școala Gimnaziala „Simion Barnuțiu” Bocșa, un post de paznic (post…

- EFECTIVE MARITE…Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, in perioada 22 mai – 30 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, sunt…

- INVAȚAMANT… Inscrierile la examenul de Titularizare de anul acesta sunt in toi. Candidații care iși doresc sa participe, trebuie sa-și depuna dosarele pana pe data de 17 mai, la Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vaslui. In județul Vaslui, sunt 2478 posturi disponibile, insa, dintre…

- Vasluienii care vor sa vor sa se angajeze in Armata Romana iși pot depune dosarele de inscriere pana pe data de 16 iunie. Ministerul Apararii Naționale a anunțat o campanie de recrutare pentru ocuparea a 4.159 de locuri pentru soldați gradați profesioniști. Candidații vor fi suspuși mai multor evaluari:…

- DUPA GRATII… Depus inca de de ieri in Penitenciarul Vaslui, fostul deputat Cristian Rizea va sta aici, cel puțin perioada de carantina, adica 21 de zile. La finalul acesteia, Rizea iși va putea ispași pedeapsa tot la Vaslui sau va fi transferat in alt penitenciar. Acesta are de ispașit o pedeapsa de…

- ARGUMENTE OFICIALE… Dupa ce, in ultima perioada, dinspre vama Albița au tot venit vești nu prea bune, potrivit carora ba „controlul coordonat” inițiat cu moldovenii nu iși dovedește, deocamdata, eficiența scontata, ba ca Rapiscan-ul de la Albița a disparut subit o perioada, iar niște TIR-uri cu țigari…

- LIBERI… Bugetarii din județul Vaslui vor avea, in perioada urmatoare, inca o minivacanța. Este vorba despre cea din perioada 29 aprilie – 1 mai, aparuta datorita faptului ca, anul acesta, Ziua Muncii cade intr-o luni. De asemenea, o minivacanța va mai fi și in perioada 1 – 5 iunie, de Ziua Copilului…