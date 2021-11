Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Klemen Hunor, spune ca este exclusa varianta unei moțiuni de cenzura ca modalitate de rotație a partidelor la conducerea guvernului. In mai 2023, in fruntea Executivului ar urma sa se instaleze un premier din partea PSD. ”Asta ar fi cascadorii rasului”, a declarat Kelemen Hunor marți…

- LIVE VIDEO Nicolae Ciuca: Cresc pensiile, alocațiile, salariile. Inca nu cunoaște toți miniștrii din cabinet Nicoale Ciuca, premierul desemnat de Klaus Iohannis, in guvernul PNL-PSD-UDMR a facut marți o serie de declarații. Cele mai importante declarații Investițiile sunt cifrate la 7% din PIB pentru…

- Marele caștigator al alianței descrisa de analiști drept „contra firii” este PSD, susțin jurnaliștii straini. Aceștia analizeaza coaliția de guvernare care se formeaza la București intre PNL, PSD și UDMR, anunța Mediafax. Un general roman in retragere a fost insarcinat sa formeze guvernul…

- Decretul a fost semnat de presedintele Romaniei, Klaus IohannisPresedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciuca in calitatea de candidat la functia de prim ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern,…

- Conducerea PSD a votat luni, in unanimitate, intrarea la guvernare alaturi de PNL și structura guvernului. Social-democrații il vor susține pe Nicoale Ciuca pentru funcția de premier. Marcel Ciolacu le-a spus colegilor, in ședința Consiliului Național, ca a negociat „programe și masuri, nu persoane…

- Premierul desemnat Nicoale Ciuca spune ca va depune in Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pana sambata seara. In condițiile in care termenul la care Guvernul Ciuca trebuie sa ceara...

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca indiferent ce se va intampla maine, cand premierul desemnat, Nicolae Ciuca, urmeaza sa depuna la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, ”pentru simplii cetațeni ai acestei țari, va fi posibila o singura schimbare:…

- PNL baga raca in PSD. Declarația liderului social-democrat „Haideți sa vedem cum se așeaza lucrurile și sa luam in considerare perioada din acest moment“ pare ca nu a fost pe placul altor social-democrați de vaza. Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, si Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, ar fi…