- Circa 22.000 de pelerini hasidici s-au reunit in orasul ucrainean Uman pentru a celebra, in pofida razboiului, Anul Nou evreiesc, Ros Hasana, de vineri pana duminica, au anuntat joi autoritatile regionale, informeaza AFP. „Circa 22.000 de pelerini hasidici au sosit deja la Uman”, situat in centrul Ucrainei,…

- Mii de oameni, susținatori ai independenței catalane, au ieșit luni pe strazile din centrul capitalei regiunii, Barcelona, intr-un marș pentru a marca Ziua Naționala a regiunii spaniole, la fel cum partidele separatiste sunt in centrul eforturilor de a forma un guvern național, potrivit Reuters. Participanții…

- Timp de doua zile, 30-31 august, Clubul „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost gazda unui eveniment sportiv, la care au participat circa 60 de copii refugiați din Ucraina și din alte țari, precum și copii din casele-internat din Moldova. La eveniment a participat secretarul general…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri destituirea tuturor sefilor regionali insarcinati cu recrutarea militara, cu scopul de a destructura un sistem de coruptie care le permite recrutilor sa scape de armata. ”Imbogatire ilegala, legalizarea fondurilor obtinute ilegal, profituri…

- O suta de reviste medicale din intreaga lume, inclusiv cele mai prestigioase, au lansat un apel comun rar pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, considerand amenintarea unei catastrofe nucleare ca fiind "semnificativa si in crestere", transmite joi AFP, informeaza Agerpres.…

- Doi oameni au murit și alți șapte au fost raniți dupa ce Ucraina a bombardat mai multe zone din regiunea Donetsk. ”Doi oameni au fost ucisi azi (marti – n.r.) ca rezultat al unui bombardament al fortelor armate ucrainene (cate unul) in districtul Kirovskiy din Donetk si in Vladymirovka, in Volnovakha”,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, 28 iunie, pe pagina sa de Twitter, ca „Parlamentul Republicii Croația a adoptat declarația de recunoaștere a Holodomorului din 1932-1933 ca genocid al poporului ucrainean”. The Parliament of the Republic of Croatia has adopted the Declaration…

- Doliu in lumea sportului! Un campion la kickboxing a murit pe frontul din Ucraina. Avea doar 23 de ani și s-a stins din viața luptand pentru libertate și aparandu-și țara. Potrivit presei internaționale, Maxim Bordusy a fost ucis pe data de 11 iunie, in luptele din regiunea Zaporojie.