Evoluţia pandemiei de COVID-19 în România a înregistrat o pantă uşor descendentă Evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania inregistreaza o panta usor descendenta. Numarul de imbolnaviri s-a mentinut sub 200 pe zi in ultimele sapte zile, iar numarul persoanelor care au murit a scazut cu aproape 60% fata de intervalul precedent. Sambata au fost inregistrate zece decese, iar bilantul general a ajuns la 1.176. In privinta confirmarilor cu coronavirus, au fost raportate 145 de cazuri noi, totalul celor diagnosticati cu COVID-19 ajungand la 17.857. Dintre acestia, peste 11.000 s-au vindecat, insa 196 de pacienti sunt in continuare la terapie intensiva. (Rador/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția epidemie de COVID-19 este pe o panta descendenta, dar inca nu se cunoaște impactul pe care l-a avut relaxarea restricțiilor de la sfarșitul saptamanii trecute, spune ministrul sanatații, care a explicat astazi ca simptomele infectarii cu coronavirus pot aparea din a doua pana in a 10-a zi.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine in ziua in care Romania a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendenta este evidenta de multe zile."Acea…

- Bilanțul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Evoluția pandemiei de COVID-19 este aproape constanta la noi în țara. Numarul de îmbolnaviri noi s-a menținut sub 200 pe zi în ultimele 5 zile, iar numarul deceselor a scazut ușor.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Evolutia rapida a pandemiei COVID-19 a generat consecinte economice, iar guvernele din toate statele afectate de virus au fost nevoite sa adopte diferite masuri pentru a sprijini mediul de afaceri pus in fata unor provocari aproape imposibil de anticipat. OECD a publicat recent un material prin care…

- Ziarul Unirea Doua luni de la primul caz de COVID-19 in Romania. Evoluția pandemiei in țara noastra și in lume Doua luni au trecut de cand pe teritoriul Romaniei a fost confirmat primul caz de COVID-19, iar evoluția epidemiei a ajuns intr-un moment-cheie: fie se aplatizeaza curba cazurilor, scenariul…

- Evolutia din ultimele zile a pandemiei COVID-19 in Romania este una care da "semnale pozitive" in vederea restrangerii masurilor restrictive dupa data de 15 mai, dar nu inseamna ca trebuie sa se renunte la "comportamentul responsabil", a declarat, vineri, prim-ministrul Ludovic Orban. "Evolutia din…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de urgența, a clarificat modul in care bancile și IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in...