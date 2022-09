Evoluția industriei Information Technology în România – Perspectiva Wyser Evoluția industriei IT este, in prezent, urmarita cu ochi pragmatici și speculativi, fiind un pilon important al dezvoltarii economice a Romaniei. Pandemia a accelerat trendurile care, acum, se indreapta cu precadere spre era digitala. In ultimii ani, companiile au facut tranziția de la comerțul online, la streaming, iar concepte precum work from home și nomazii digitali sunt printre principalele manifestari ale acestei evoluții. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta sarbatoare a industriei lemnului din Romania - Ziua Forestierului - este organizata anul acesta in județul Suceava, la Poiana Stampei, localitate cu tradiție in exploatarea și prelucrarea masei lemnoase, dar și una in care padurea reprezinta cea mai importanta resursa, ocupand ...

- In data de 4 iulie, ministrul Alexandru Rafila a prezentat bilanțul saptamanii 27 iunie – 3 iulie, cu peste 7.700 de cazuri de COVID-19 și a MENȚIONAT 2 scenarii COVID pentru Romania.Scenariile prezentate de A. Rafila in data de 4 iuliePrimul arata ca varful noului val va avea loc in perioada 7 – 10…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in cadrul deschiderii oficiale a Festivalului International de Inovatie in Tehnologii Medicale – SSIMA 2022. “Romania contribuie la efortul global de a identifica actiuni inovatoare menite sa raspunda amenintarilor la adresa sanatatii, sa accelereze dezvoltarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca autoritatile romane nu iau in calcul niciun „scenariu sumbru” privind asigurarea cu gaze si energie electrica pentru sezonul rece urmator. El a subliniat ca singura preocupare a Guvernului este legata de „evolutia pretului pe piata energiei”.

- Gradul de digitalizare al industriei ospitalitații din Romania depașește 65%, conform estimarilor ASSA ABLOY Romania, confirmand o tendința in creștere pentru implementarea de soluții smart de acces și securitate in hoteluri și alte spații de cazare non hoteliere. Analiza realizata de ASSA ABLOY Romania,…

- Romania este pe locul 2 intr-un top din toata Europa. Mulți straini aleg sa vina la noi din diverse motive, iar acum au fost aduse in prim-plan lucrurile pe care il adora. Pandemia a deschis ușile muncii de acasa sau a celei remote, iar mulți dintre angajați nu mai sunt legați de un oraș pentru […]…

- Fostul premier, Ion Sturza susține intr-o postare pe Facebook, susține ca ne așteapta vremuri tulburi, in condițiile in care liberalismul și globalizarea sunt in regres. Crește populismul și autoritarismul. Sturza afirma ca la o intalnire care a vizat celebrarea a 30 de ani de prezența in Romania a…

- La nivel mondial, impactul negativ al pandemiei cu virusul Covid-19 a fost resimțit de majoritatea industriilor. Printre cele mai afectate s-a numarat cu siguranța și turismul. In anul 2019, inainte de pandemie, acesta devenea unul dintre cele mai importante sectoare la nivel mondial, oferind 334…