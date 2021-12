Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Tottenham Hotspur a anuntat marti ca sezonul 2020/2021, disputat fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus, s-a încheiat cu pierderi în valoare de 95 de milioane de euro.Un deficit urias pentru clubul englez, care se explica prin lipsa de încasari în…

- Este o saptamana de top pentru fanii fotbalului, cu multe meciuri de foc in grupele Champions League, acolo unde avem deja 4 formații calificate: Ajax, Bayern Munchen, Juventus, Liverpool, dar și echipe fara nicio șansa de a merge mai departe: Malmo și Leipzig. Marți, 23 noiembrie, atenția va fi indreptata…

- West Ham și Liverpool se intalnesc azi, de la 18:30, intr-o partida care o poate aduce pe Liverpool la doar un singur punct in spatele liderului Chelsea. Londonezii s-au impiedicat de Burnley, iar trupa lui Klopp vrea sa reduca diferența in lupta pentru supremație in Premier League. In ultimii ani,…

- FC Liverpool s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa antrenata de Jurgen Klopp a reușit acest lucru dupa ce a invins aseara pe Atletico Madrid. "Cormoranii" s-au impus pe teren propriu cu 2-0.

- Dacia Unirea Braila – Politehnica Iasi 0-2 (0-1), in etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal Braila: Andrei – Patlagica, Ciobanu, Stanciulescu, Moroianu ("84 - Sandru) - Cocirla, Apostol ("77 - Priboi), R. Stanescu ("88 - Voinescu), Robu ("84 - Petrache) - Raducan ("88 - Dutu), P. Petre. Antrenor: Florentin…

- CARAȘ-SEVERIN – In etapa a VI-a a Ligii a IV-a Caraș-Severin, CSO Anina a pierdut primele puncte din campionat, in timp ce Magica și Oțelu Roșu și-au caștigat la scor meciurile! Cel mai interesant joc al etapei a fost cel dintre CS Moldova Noua și CSO Anina, scor 2-2, acesta fiind și primul pas greșit…

- Liverpool pare ca redevine forța din urma cu doi ani. „Cormoranii” s-au impus cu un nemilos 5-0 pe terenul lui Watford, la debutul lui Claudio Ranieri pe banca „The Hornets”. Claudio Ranieri n-a avut nicio șansa la primul meci pe banca lui Watford. Asta pentru ca a intalnit un Liverpool la fel de solid…

- Perechea formata din Monica Niculescu și Anna-Lena Friedsam (Romania/Germania) s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie „WTA 250” de la Nur-Sultan (Kazakhstan). In semifinale, Niculescu si Friedsam (favorite 3) au invins echipa Vitalia Diatchenko/Yana Sizikova…