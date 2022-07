Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Ponor s-a casatorit cu Bogdan Jianu. Tripla campioana olimpica la gimnastica a avut, sambata, cununia civila cu partenerul ei, regizorul Bogdan Jianu cu care formeaza o relație din anul 2018.

- Cuplurile din sezonul 5 care vor dori sa se cunune civil vor avea șansa sa faca asta in Finala Mireasa. O luna și trei zile le despart pe fete de momentul in care se vor vedea in rochia de mireasa. Pentru a arata spectaculos, ele au inceput sa se pregateasca de pe acum.

- Florin Salam și Roxana Dobre au decis sa iși uneasca astazi destinele, la malul marii. Cei doi au trei copii impreuna și o relație ce dureaza de opt ani. Betty, fiica manelistului, a postat pe contul de Instagram, prima imagine de la eveniment. Florin Salam și Roxana au ales sa se casatoreasca la malul…

- Gabriela Firea l-a insotit, azi, pe Aurelian Badulescu, pe care-l folosea ca sa insulte adversarii politici, la cununia civila. El a fost viceprimar al Capitalei, in mandatul lui Firea, iar acum este consilier municipal. Badulescu este celebru pentru circul pe care-l organiza in perioada in care Nicusor…

- Veste mare lumea fotbalului! Atacantul de la Universitatea Craiova și-a cerut ieri iubita in casatorie. In urma puțin timp, iubita acestuia, Anda Butuc, a postat pe rețelele de socializare poze cu inelul de logodna. Cei doi indragostiți sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada cererea in casatorie…

- Sunt primele imagini cu iubita medicului Cristian Georgescu, fostul soț al Ancai Țurcașiu. Cei doi au fost prezenți impreuna la nunta fiului artistei. Fotografiile au fost postate chiar de catre dentist, asta dupa ce o perioada au preferat sa țina relația departe de ochii lumii.

- Razvan Simion și Daliana traiesc de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi petrec mult timp impreuna și se ințeleg de minune. Zilele acestea, cei doi au participat la un eveniment organizat la Monte Carlo. Pe contul de socializare, Razvan a postat imagini cu iubita lui. Razvan și Daliana…

- Artistul Ștefan Stan va face nunta. Dupa cununia civila și cele doua botezuri, vedeta se pregatește de un alt eveniment major din viața sa personala. Acesta o va duce la altar pe aleasa inimii lui, Simona. Ștefan Stan și Simona au impreuna doua fetițe, iar cununia civila au facut-o in 2019. Ștefan Stan…