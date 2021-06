Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2020 – 2021 a stat sub semnul pandemiei și al școlii online, un an test pentru umanitatea noastra, pentru puterea noastra de a ne reiventa, de a gasi resurse interioare pentru a crede in bine, in oameni, și de a lupta pentru viața. ”Totul va fi bine” au spus copiii și, cumva, și […] Articolul…

- A fost actualizata lista localitaților, dupa ratele de infectare privind cazuistica COVID-19, in baza careia se stabilesc scenariile verde sau galben pentru desfașurarea cu prezența fizica sau in online a orelor de curs din școli. In județul nostru se va continua invațamantul online doar in 11 comune,…

- Deși rata de incidența din municipiul Bacau a scazut sub 1 la mie, fiind, astazi, 0,96 la mie, majoritatea elevilor de la gimnaziu și liceu raman sa invețe de acasa. Asta deoarece Consiliul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) care trebuie sa decida trecerea din scenariul galben in cel verde,…

- S-au finalizat și recepționat lucrarile executate prin proiectul „Eficientizarea energetica a cladirilor publlice, Școala nr. 6 Vermești” din Comanești, o investiție finanțata prin Programul Operațional Regional (POR) și fonduri de la bugetul local. Valoarea totala este de peste 3,2 milioane de lei.…

- Elevii se intorc la școala de saptamana viitoare. Cei din clasele terminale ar putea veni in efective complete, ceilalți vor respecta scenariul din care face parte localitatea in care este unitatea de invațamant.

- Elevii primesc, din acest an, burse platite din bugetul de stat, o premiera in sistemul de invatamant preuniversitar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, suma alocata la nivel național pentru acest an, 536 de milioane de lei, este dubla fata de cea acordata anul trecut de administratiile…

- „Am invartit roțile speranței și ne-am unit eforturile și puterile pentru insanatoșirea lui Liviu Șoimu! Am ințeles ca un gest cat de mic poate insemna pentru cineva chiar VIAȚA. Suntem alaturi de Liviu și credem ca Dumnezeu, prin oameni, face imposibilul – posibil. Multa sanatate și ganduri bune, Liviu!”…

- Pe data de 22 martie 2021 se sustine prima proba de simulare a examenului de bacalaureat, proba scrisa la limba si literatura romana. Toate probele vor incepe la ora 9.00, moment in care se vor deschide in fiecare clasa plicurile sigilate cu subiectele. Elevii vor fi prezenti in sala de clasa nu mai…