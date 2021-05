Se anunța o perioada cu emoții pentru o parte a elevilor de școala generala, care vor intra in clase pentru a le fi evaluate cunoștințele. Este vorba despre evaluarile naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 – 2021, care incep miercuri, 12 mai, din cate a anunțat […] The post Evaluare Naționala 2021. Elevii de clasa a VI-a susțin prima proba scrisa, cea de limba și comunicare first appeared on Ziarul National .