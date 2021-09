Stiri pe aceeasi tema

- O evaluare a integritații instituționale efectuata de CNA la Departamentul Inmatriculare a Mijloacelor de Transport și Calificare a Conducatorilor Auto al Agenției Servicii Publice constata mai multe riscuri de corupție care ar afecta zilnic activitatea instituției. Printre principalele riscuri identificate…

- Persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului au un risc dublu de spitalizare pentru COVID-19 comparativ cu varianta Alfa, detectata la sfarșitul anului trecut in Marea Britanie, arata un studiu amplu publicat sambata in revista The Lancet Infectious Diseases.

- Evenimentul sportiv „Supercupa Romaniei la Karting electric” se va desfașura sambata și duminica in Piata George Enescu si pe bretelele din jurul Salii Palatului si al Muzeului de Arta din București. Un sector de pe Calea Victoriei va fi inchis in timpul competiției.

- Actiune de prevenire in mijloacele de transport. Astazi, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 2, au defasurat activitati de informare in statiile mijloacelor de transport in comun din municipiul Constanta.Politistii au distribuit cetatenilor…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Doi specialiști in tehnologii informaționale au fost plasați in izolatorul CNA, fiind cercetați pentru acte de corupție. Indivizii au fost denunțați de o tanara care le-ar fi solicitat serviciile pentru a obtine mai usor programare la examenele de obținere a permisului…