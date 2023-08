Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Florida au ordonat locuitorilor de pe coasta vestica a acestui stat american sa isi paraseasca locuintele inainte de sosirea, prognozata pentru miercuri, a uraganului Idalia, care a crescut in intensitate peste noapte si este de asteptat sa loveasca sud-estul Statelor Unite.

- Preturile petrolului au crescut marti, pe masura ce dolarul a scazut, in timp ce investitorii au dezbatut impactul potential asupra ofertei si cererii de energie al uraganului Idalia, care va lovi Florida in aceasta saptamana, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru U.S. West…

- O furtuna iminenta ar putea provoca inundatii „care pun in pericol viata” in Mexic si in sud-vestul Statelor Unite, a avertizat Centrul National pentru Uragane din SUA. Uraganul Hilary, in prezent de categoria trei pe scara cu cinci nivele Saffir-Simpson, se indreapta spre coasta mexicana a Pacificului…

- O tragedie a avut loc in Rusia, dupa ce un incendiu puternic a cuprins o benzinarie și un atelier de reparații auto din capitala regiunii Daghestan. In urma nefericitului eveniment, cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 60 au fost grav ranite. Rusia, lovita de un incendiu devastator…

- Candidatul la președinția Statelor Unite, Ron DeSantis, a criticat inca o data monedele digitale ale bancii centrale (CBDC) , argumentand impotriva posibilitații unui dolar digital in Statele Unite.Vorbind la Family Leadership Summit din 14 iulie, DeSantis a promis ca va interzice CBDC-urile in SUA…

- Prin aceasta intelegere – facuta publica marti -, Hunter Biden pledeaza vinovat de delicte fiscale si urmaza sa ajunga la o intelegere cu procuratura asupra detinerii ilegale a unei arme de foc ca toxicoman. Este neobisnuita rezolvarea unui dosar penal federal simultan cu depunerea unor acuzatii la…

- Fostul președinte Donald Trump s-a predat autoritaților la tribunalul federal din Miami unde apus sub acuzare și a fost luat in custodie. Donald Trump, urmarit penal pentru neglijenta cu care a gestionat secrete de stat dupa ce a parasit Casa Alba, a pledat marti nevinovat de acuzatiile impotriva lui,…