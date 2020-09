Eva Longoria a declarat ca pandemia de coronavirus a fost mai grea pentru femei și le-a cerut femeilor sa aiba grija de sanatatea lor mentala. Actrița in varsta de 45 de ani susține ca femeile sunt mai afectate de criza mondiala, deoarece lor le revine partea dificila a sarcinilor casnice.... The post Eva Longoria dezvaluie cine a convins-o sa investeasca in fotbal alaturi de Serena Williams și Natalie Portman appeared first on Tabu .