- Au inceput emoțiile pentru concurenții Eurovision Song Contest 2023! Prima semifinala Eurovision 2023 are loc in data de 9 mai, la Liverpool, in Marea Britanie. Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croatia, Elvetia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda si Finlanda sunt…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din grupele de calificare, iar rezultatele au stabilit echipele calificate la turneul final al CE2024, intre care si Romania. Tricolorii vor juca la Europene dupa 28 de ani.Echipele calificate din cele 8 grupe preliminare sunt: Portugalia, Macedonia (grupa 1),…

- Modelele iPhone 15 și iPhone 15 Pro ar putea fi lansate in acest an in Franța, dar și in anumite țari, doar cu eSIM, potrivit unor informații obținute de site-ul francez MacGeneration. Daca tavița pentru cartela SIM este eliminata in Franța, probabil ca va fi eliminata și in cel puțin alte cateva țari…

- Republica Moldova, reprezentata de Pasha Parfeni cu „Soarele și Luna” ar putea ajunge in finala Eurovision 2023. Potrivit caselor de pariuri, țara noastra are 76% șanse de a trece de semifinala. Printre cele zece țari care ar mai accede in finala din prima semifinala se numara: Finlanda, Suedia, Norvegia,…

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2023 va urca al 10-lea pe scena in prima semifinala. Anunțul a fost facut in aceasta seara de catre organizatorului concursului Eurovision Song Contest. Ordinea in semifinala I: Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croația, Elveția, Israel,…

- Spadasinii de la ACS Kids Tampa Brașov s-au facut remarcați, zilele trecute, la ediția a 45-a a Turneului Internațional Challenge Wratislavia, cea mai puternica intrecere destinata copiiilor. De altfel, competiția care s-a desfașurat in orașul polonez Wroclaw mai este și supranumita „Mondialul Copiiilor”…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat pentru Agerpres, ca nu va boicota Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India), din perioada 15-31 martie, dar nu este de acord cu participarea sportivelor din Rusia si Belarus.O serie de tari, printre care Statele Unite,…