- Nici nu s-au terminat semifinalele Eurovision 2018, ca deja se fac pariuri pe marea caștigatoare a concursului. Dupa ce reprezentanții Austriei, Israelului și Ciprului s-au calificat in finala, reprezentanta ultimei țari este cotata cu cele mai mari șanse de caștig. Elena Foureira interpreteaza piesa…

- Din prima semifinala a concursului Eurovision, desfasurata marți seara la Lisabona, s-au calificat in finala Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda și Irlanda. Reprezentanții Romaniei urca joi pe scena Eurovision.

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, aseara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

