Eurostat: 5.200 de omucideri în UE în 2017. România, locul 7 Eurostat: 5.200 de omucideri in UE in 2017. Romania, locul 7 In 2017, in UE au fost inregistrate de poliție aproximativ 5.200 de omucideri intenționate, mai putin cu 19% fata de numarul din 2008. Dintre statele membre, cel mai mare numar de omucideri intenționate inregistrate de poliție la 100 000 de locuitori au fost inregistrate in Letonia (5,6), Lituania (4,0), Estonia (2,2) și Malta (2,0), in timp ce cele mai mici au fost observate in Luxemburg (0,3 ), Cehia și Italia (ambele 0,6). Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

