Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul polițiștilor romani, Europol, a reacționat in cazul lui Dorian Popa , prins drogat la volan, facand mai multe precizari, presarate cu ironii. „Pentru ca informația referitoare la Dorian Popa, Lambo-ul și chiloții se rostogolește rapid in presa in formatul copy/paste, cred ca e important sa…

- Sindicatul polițiștilor romani, Europol, a reacționat in cazul lui Dorian Popa , prins drogat la volan, facand mai multe precizari, presarate cu ironii. „Pentru ca informația referitoare la Dorian Popa, Lambo-ul și chiloții se rostogolește rapid in presa in formatul copy/paste, cred ca e important sa…

- „Pentru ca informația referitoare la Dorian Popa, Lambo-ul și chiloții se rostogolește rapid in presa in formatul copy/paste, cred ca e important sa facem urmatoarele precizari: 1. Dorian Popa nu a fost oprit de colegii noștri de la Serviciul Rutier Ilfov pentru ca acesta conducea imbracat doar in chiloți;…

- „Pentru ca informația referitoare la Dorian Popa, Lambo-ul și chiloții se rostogolește rapid in presa in formatul copy/paste, cred ca e important sa facem urmatoarele precizari:1. Dorian Popa nu a fost oprit de colegii noștri de la Serviciul Rutier Ilfov pentru ca acesta conducea imbracat doar in chiloți;2.…

- Sindicatul politistilor, Europol, a reactionat sambata, 28 februarie, intr-o postare devenita virala, in cazul lui Dorian Popa, prins drogat la volan.Dosarul penal nu a fost deschis pentru ca Dorian Popa conducea doar in chiloți, ci a fost deschis in urma rezultatului testarii preliminare cu aparatul…

- Celebrul vlogger și cantareț, Dorian Popa, ar fi fost prins drogat la volan, seara trecuta, de catre polițiștii din Domnești. Iubita lui a avut o reacție total neașteptata, dupa ce susține ca ar fi aflat de la jurnaliști vestea ca artistul a condus sub influența canabisului.

- Sindicatul Europol a avut prima reacție, dupa ce in presa s-au scris mai multe zvonuri. Dorian Popa a fost prins drogat la volan, ieri seara, iar vlogger-ul i-a fost reținut permisul de conducere și i s-a deschis dosar penal . Iata ce precizari s-au facut!