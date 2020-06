Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European cu sediul la Strasbourg a devenit un vast centru de depistare a cazurilor de contaminare cu noul coronavirus, capabil sa realizeze aproximativ 2.000 de teste pe zi, informeaza AFP.Pompieri instalati intr-un cort, langa drapelele celor 27 de tari ale Uniunii Europene din…

- Anul 2020 a intrat in istorie ca anul pandemiei. In toata lumea exista o lupta impotriva acestei boli periculoase. In prezent, toate privirile sunt asupra acțiunilor liderilor mondiali, asupra activitaților guvernelor, precum și asupra statului care face cei mai eficienți pași in aceasta direcție.…

- Peste 300 de politisti suceveni desfasoara, in cursul acestei saptamani, actiuni de prevenire si combatere a delictelor silvice, dar si de monitorizare a modului in care se respecta restrictiile impuse de ordonantele militare. Intr-un comunicat remis AGERPRES, luni, Inspectoratul de Politie…

- Alianta Nord-Atlantica creeaza echipe de sprijin pentru combaterea amenintarilor hibride in Macedonia de Nord si Muntenegru in contextul amplificarii dezinformarii si informatiilor false promovate de Rusia si China in Balcanii Occidentali privind pandemia cauzata de noul coronavirus, a anuntat marti…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a convocat vineri un summit european prin videoconferinta pe 23 aprilie, consacrat relansarii economice a Uniunii Europene, afectata din plin de pandemia de coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters. "A venit timpul sa punem bazele unei redresari…

- Premierul italian Giuseppe Conte nu accepta ''proiectul pregatit'' pentru summitul in sistem de videoconferinta al Uniunii Europene dedicat gasirii unui raspuns economic comun la pandemia COVID-19, au anuntat joi seara surse guvernamentale italiene, potrivit AFP si DPA, citate de Agerpres. Italia doreste…

- Masurile economice adoptate de Guvern prin ordonanțe de urgența pentru a combate efectele coronavirusului au intrat in vigoare. Documentele au fost publicate sambata in Monitorul Oficial. Cele trei documente menite sa sprijine mediului de afaceri sunt: Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea…

- In intervalul 5-12 martie, polițiștii suceveni au constatat 6 infracțiuni și au aplicat 101 amenzi, in suma de peste 90.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. De asemenea, a fost confiscata cantitatea de 95 de metri cubi de material lemnos, in valoare de 23.350…