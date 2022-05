Stiri pe aceeasi tema

- Maștile de protecție nu vor mai fi obligatorii in aeroporturi și curse aeriene din Europa. Cand va intra in vigoare masura Maștile de protecție nu vor mai trebui purtate obligatoriu in aeroporturi și curse aeriene din Europa, au anunțat miercuri, 11 mai, Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene…

- 1. Subsidiaritatea activa și guvernanța pe mai multe niveluri sunt principii-cheie și caracteristici fundamentale pentru funcționarea și responsabilitatea democratica a UE;2. UE ar trebui sa revizuiasca mecanismul care le permite parlamentelor naționale sa stabileasca daca noile propuneri…

- ANAF a inceput procedura de executare silita a grupului European Food&Drinks, fondat de frații Micula, pentru recuperarea despagubirilor in valoare totala de 1,2 miliarde lei, platite de Statul Roman, in baza unei hotarari a Tribunalului de Arbitraj din Washington.Potrivit ebihoreanul.ro,…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat joi, 21 aprilie, ca majorarea inflației la o valoare mai mare decat cea prognozata a fost cauzata de situația externa. Ministrul a precizat ca intreaga omenire trebuie sa se adapteze, solutia fiind cresterea productiei si reducerea dependentei de importuri.Cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat luni, 28 februarie, la RFI, ca Romania are rezerve de gaze, pentru a trece peste aceasta perioada de iarna si nu exista o problema.Pentru iarna urmatoare, se merge pe mai multe solutii, ministrul Energiei fiind plecat in Qatar si urmand sa plece si la…