- Danemarca va permite, din mai, accesul pe teritoriul sau al cetatenilor din tari ale Uniunii Europene si din spatiul Schengen, daca sunt vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat Ministerul danez de Externe, intr-un comunicat citat miercuri de Reuters. Anuntul vine dupa ce, marti seara, parlamentul si…

- Președintele american Joe Biden va susține prima sa conferința de presa de la preluarea mandatului joi dupa-masa (19:15 ora României), o tradiție a politicii americane pe care a amânat-o mai mult decât predecesorii din ultima suta de ani, relateaza ABC News.Biden a așteptat…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar…

- Dupa ce a vaccinat deja mai mult de jumatate din populație, Israelul a lansat saptamana trecuta o aplicație care certifica daca un cetațean a fost sau nu vaccinat impotriva Covid-19, dar și daca a dezvoltat un numar mai mare de anticorpi pentru ca a avut boala. Acesta da titularului acces la salile…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a anunțat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca grupul Partidului Popular European (PPE), din care face parte, a transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, Charles Michel. In document ar fi mai multe solicitari, intre care o Alianța farmaceutica,…

- Parlamentul finlandez a aprobat vineri mai multe amendamente pentru modificari temporare la Legea Bolilor Transmisibile, care sa permita controale de sanatate obligatorii, inclusiv un test de COVID-19 pentru persoanele ce sosesc in tara, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. "Avem mai…

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…