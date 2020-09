Europarlamentarul Dragoş Tudorache susţine crearea unor programe pentru sprijinirea jurnaliştilor de investigaţie Europarlamentarul Dragos Tudorache pledeaza pentru crearea unor programe de sprijin pentru jurnalistii de investigatie, cu sustinere financiara din partea Uniunii Europene. "Trebuie sa ne gandim la crearea unor programe de sprijin al jurnalistilor de investigatii, de impact si cu sustinere financiara din partea Uniunii, iar lor trebuie sa le asiguram garantii suplimentare de protectie juridica si siguranta fizica. Munca pe care ei o desfasoara este in interesul intregii Uniuni", a aratat presedintele executiv al PLUS intr-o postare pe Facebook. El a mentionat ca, in cadrul unei discutii in Comisia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, JU MA TA TE. Iar acest cost are doua componente, o creștere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistența sociala, etc) și o reducere SEMNIFICATIVA a veniturilor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat, joi seara, un set de instructiuni adresate lucratorilor romani care muncesc sau au muncit cu forme legale in afara Romaniei intr-un stat membru al Uniunii Europene si care sunt interesati sa isi depuna dosarul de pensie comunitara.…

- Potrivit recomandarilor transmise de ministrul Muncii, cererea de pensie se depune in localitatea de domiciliu sau de resedinta a solicitantului, fie ca este in Romania sau intr-un stat al Uniunii Europene. "Pasi pentru deschiderea dosarului de pensie comunitara: 1. Cererea de pensie se depune…

- CE a adoptat un pachet suplimentar de masuri excepționale pentru sprijinirea sectoarele vinicol, legume și fructe ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a consecințelor acesteia asupra acestor sectoare din agricultura, anunța un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Printre…

- Un nou episod din disputa dintre Bruxelles și giganții IT americani. UE se pronunta asupra facilitatilor fiscale primite de Apple in Irlanda Un nou episod din disputa dintre Bruxelles si gigantii americani din sectorul digital va avea loc miercuri cand judecatorii europeni se vor pronunta asupra unei…

- Senatorul USR Florina Presada a dezvaluit luni pe Facebook ca initiativa de desfiintare a Sectiei Speciale a primit aviz negativ de la Comisia de Munca, prin votul senatorilor PSD. Aceasta l-a criticat apoi si pe reprezentantul Ministerului Justitiei pentru ca nu a aratat o sustinere ferma pentru initiativa…

- Deputații PAS-PPDA-PRO Moldova-ȘOR blocheaza asistența macro-financiara de 100 mln. euro din partea UE. Despre aceasta a scris premierul Ion Chicu pe Facebook. “Guvernul a agreat condiționalitațile Uniunii Europene pentru obținerea AMF de 100 mln. EURO. Acești bani vor fi foarte utili pentru susținerea…

- Unul dintre parlamentarii proaspat numiți saptamana aceasta in Comisia de control a activitații SRI este deputatul PSD Mitica Marius Margarit, despre care presa a relatat anul trecut ca a scris in declarația de avere ca are „ciasuri de mana” de 12.000 euro. Amintim ca Parlamentul a decis, miercuri,…