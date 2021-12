Stiri pe aceeasi tema

- „Noua Politica Agricola Comuna iși propune sa promoveze un sector agricol durabil și competitiv, care sa asigure fermierilor un nivel de trai decent și ofere hrana sanatoasa și durabila.

- Sprijinul financiar din fonduri europene prin submasura 6.1 – ”instalarea tinerilor fermieri”, ar putea crește la 100.000 euro/ferma odata cu intrarea in vigoare a noii Politici Agricole Comune (PAC), incepand cu 2023. Potrivit europarlamentarului Daniel Buda, vice-președintele Comisiei de Agricultura…

- Deputatul PSD Olt, Florin Barbu, este noul presedinte al Comisiei de Agricultura din Camera Deputatilor, functie detinuta anterior tot de un parlamentar oltean, actualul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu lasa functia de presedinte al Comisiei de Agricultura…

- O noua insecta, autorizata de Comisia Europeana ca ingredient alimentar pentru piata UE Comisia Europeana a autorizat vineri introducerea pe piata a unei insecte, Locusta migratoria (lacusta calatoare), ca aliment nou. Produsul va fi disponibil sub forma congelata, uscata si de pudra si este destinat…

- Deputatul Emil Dumitru, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, are o propunere concreta pentru eradicarea pestei porcine africane in Romania: abandonul voluntar pe o raza de 10 km in jurul fermelor comerciale in ceea ce privește creșterea porcilor in gospodariile populației, care sa primeasca,…