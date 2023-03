Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu anunta "cu mare emotie" ca astazi, in ziua in care Parlamentul Republicii Moldova a votat revenirea la limba romana ca limba oficiala, am primit aviz pozitiv privind dobandirea, pe langa cetatenia Romaniei, si cea a cetateniei Republicii Moldova, prin recunoastere, ca…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia luata, joi, de Parlamentul Republicii Moldova privind adoptarea Legii care prevede substituirea sintagmelor „limba moldoveneasca”, „limba materna” și „limba de stat” cu sintagma „limba romana”, scrie Agerpres.

Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile din Republica Moldova, inclusiv in Constituție, a fost votat ieri, in prima lectura, in Parlamentul de la Chișinau, scrie Rador.

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, joi, o rezolutie prin care condamna invazia militara rusa in Ucraina si denunta atrocitatile atribuite armatei ruse, informeaza publicatia Jurnal de Chisinau. Rezolutia a trecut la limita, fiind adoptata cu 55 de voturi din totalul de 101, scrie Mediafax.…

- Altercații in Parlamentul Republicii Moldova in timpul prezentarii proiectului de lege privind inlocuirea sintagmei ”limba moldoveneasca” cu ”limba romana”. La un moment dat, in fața tribunei oficiale au ieșit mai mulți deputați ai BCS cu pancarte pe care erau scrise slogane precum ”Moldova, moldoveni,…

- Imbranceli in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au dat buzna in sala de ședințe, in timpul examinarii proiectului de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” din Constituție cu „limba romana”, in incercarea de a bloca tribuna centrala…

Noul Prim-ministru instalat la Chișinau, Dorin Recean, l-a primit in vizita la Guvern pe Principele Radu. Agenda discuțiilor a cuprins elemente de actualitate privind starea lucrurilor la nivel local, regional și internațional.