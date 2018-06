Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Adina Valean a declarat duminica la Iasi ca este inacceptabil sa impuscam ursii, intrucat ar fi o dovada de necivilizatie, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au avertizat Romania sa nu intreprinda astfel de masuri, potrivit agentiei News.ro

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat ce masuri trebuie luate pentru ca ursii sa nu mai ajunga in localitati. Ministrul a spus ca nu ii e teama sa semneze un ordin pentru vanatoarea animalelor. De asemenea, Grațiela Gavrilescu spune ca a incercat sa exporte din ursii Romaniei care ies din…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca ia in calcul emiterea unui ordin de ministru privind vanatoarea ursilor, daca va fi nevoie de un astfel de act, Gavrilescu spunand ca a discutat cu ONG-uri si cu autoritati locale pentru a lua masuri pe termen mediu si lung…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, spune ca a incercat sa exporte din ursii Romaniei care ies din paduri din ce in ce mai des si intra in orase, insa nimeni nu i-a vrut. Gavrilescu a declarat, luni, in cadrul unei vizite pe care o face in judetul Prahova, ca a facut adrese oficiale…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca ia in calcul emiterea unui ordin de ministru privind vanatoarea ursilor, daca va fi nevoie de un astfel de act. Gavrilescu spune ca a discutat cu ONG-uri si cu autoritati locale pentru a lua masuri pe termen mediu si lung in…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, spune ca a incercat sa exporte din ursii Romaniei care ies din paduri din ce in ce mai des si intra in orase, insa nimeni nu i-a vrut. Gavrilescu a declarat, luni, in cadrul unei vizite pe care o face in judetul Prahova, ca a facut adrese oficiale…

- Vicepremierul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, i-a indemnat pe tinerii din ALDE sa fie “la concurenta cu #rezist”, pentru ca “ALDE merita”. Gavrilescu le-a spus membrilor Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE), duminica, sa posteze in permanenta pe retelele de socializare…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a calificat joi drept "frapanta" diferenta de abordare intre Uniunea Europeana si Romania, sustinand ca Guvernul PSD-ALDE si majoritatea parlamentara adopta in aceste zile doar masuri "impotriva" cetatenilor si care adancesc decalajele din societate.…