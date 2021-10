Stiri pe aceeasi tema

- Venetia, orasul intalnirilor romantice si destinatia perfecta pentru aventurile amoroase, ales de actori, politicieni si turisti din toata Europa, este la un pas sa fie transformat dramatic de noi masuri ale municipalitatii pentru evitarea aglomerarilor turistice. Orasul urmeaza sa fie masiv supravegheat…

- Grupul chinez Geely este in discutii avansate cu bancile pentru listarea diviziei Volvo Cars in urmatoarele saptamani, au declarat trei surse pentru Reuters, in ceea ce se asteapta a fi una dintre cele mai mari oferte publice initiale din Europa in 2021. Volvo Cars urmareste o evaluare de…

- Monti, care este in prezent presedintele Universitatii italiene Bocconi, a spus ca ”masa uriasa” a politicii monetare relaxate practicata de bancile centrale si stimulentele fiscale ale guvernelor, implementate pentru a sustine economiile in timpul pandemiei de coronavirus, ”ar putea alimenta in continuare…

- Pana duminica, Europa credea ca Joe Biden este expert in politica externa. Acum, dupa decizia președintelui american de a lasa Afganistanul sa se prabușeasca in brațele talibanilor, oficialii europeni se tem ca nu face altceva decat sa accelereze un proces inceput de predecesorul sau Donald Trump:…

- Cercetatorii avertizeaza autoritațile europene ca trebuie sa ia acum masuri pentru a tempera transmiterea variantei Delta, in urmatoarele luni. Oficialii trebuie sa faca eforturi pentru a crește rata de vaccinare, pentru a consolida capacitatea de testare și de secvențiere genetica, dar și pentru a…

- Pe langa pandemia de coronavirus, sistemul medical din Belarus se lupta și cu „epurarile” regimului Lukașenco, care a inceput sa iși indrepte acțiunile de represiune impotriva medicilor și lucratorilor sanitari care critica deciziile și politicile dictatorului. Unii dintre cei țintiți de regim sunt…

- Aliații NATO au o noua misiune, aceea de a gasi un nou șef care sa-l înlocuiasca pe actualul secretar general Jens Stoltenberg. Dupa 72 de ani de la înființarea celei mai puternice alianțe militare din lume, mulți cred ca a venit vremea ca aceasta sa fie condusa de o femeie. Alții privesc…