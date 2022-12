Europa se pregătește de Blackout. Ce se va întâmpla cu România în acest scenariu? Criza energetica a determinat mai multe tari din Europa sa se pregateasca de Blackout (oprirea totala pe termen nedefinit a furnizarii energiei electrice). Și in Romania se vorbește despre acest lucru, chiar daca este puțin probabil ca acesta sa se intample, atat la noi in țara cat și in Europa. Intrebat daca la nivel economic, la nivel de industrie, Romania ar rezista unui Blackout, profesorul Mircea Cosea a spus: “E foarte greu sa spun daca vom rezista. Deocamdata, Romania nu e pregatita pentru așa ceva. Noi am intrat intr-o economie de razboi in care astfel de intreruperi, de energie vitala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

