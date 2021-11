Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, printre cei mai saraci europeni. Peste 1 milion de oameni traiesc cu mai puțin de 25 de lei pe zi Romanii, printre cei mai saraci europeni. Peste 1 milion de oameni traiesc cu mai puțin de 25 de lei pe zi Cettațenii romanii se afla printre cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate ratele la creditele in lei, a ajuns acum la 2,35%. Este in creștere continua de la inceputul lunii iulie, potrivit datelor BNR, ceea ce inseamna ca ratele se maresc. In plus și alimentele s-au scumpit cu aproape 5% in comparație cu toamna…

- Atat in perioada antepandemie, cat și in cursul pandemiei le-a placut unora sa se urce pe gard ca niște cocoși fuduli și sa cante oda bucuriei privind cu mila superioara spre alte state estice, adevarate oi negre ale Uniunii Europene. Cine era ca noi? Globaliști, corporatiști, democrați europeni, un…

- Deputatul Bogdan Ivan Gruia a comentat astazi in legatura cu apropiata moțiune de cenzura depusa de PSD. Aceasta urmeaza sa fie votata astazi, in plenul reunit al Parlamentului. „Cițu trebuie sa plece urgent acasa! Romanii nu mai suporta bataia de joc!” „Testul prostiei guvernanților iese mereu pozitiv!…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul “Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei, ca finalizarea integrarii Romaniei in Spatiul Schengen ar trebui sa fie un obiectiv pentru Uniunea Europeana, si nu doar pentru tara noastra, informeaza AGERPRES . “Pentru…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a avertizat, la Europa FM , ca „potențialul de creștere a numarului de cazuri de COVID este extraordinar de mare, prin simplul fapt ca vorbim de o varianta virala de doua ori mai contagioasa”. Valeriu Gheorghita a estimat ca marti,…

- Profesorul UBB de sanatate publica Razvan Cherecheș a postat pe rețelele de socializare clasamentul realizat de Our World In Data, specialisstul subliniind ca autoritațile ar trebui sa ia masuri în ceea ce privește rata scazuta de vaccinare din România.…

- Romanii din strainatate ar putea incasa alocații europene pentru copii, de pana la 160 de euro lunar. Doar 3% dintre cei de pe teritoriul Uniunii Europene sunt informați cu privire la acest suport financiar. In prezent, alocațiile copiilor din Romania sunt diferențiate in funcție de varsta. Astfel ca,…