''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante in realitate'', a spus Gorbaciov, citat de agentia EFE, la o festivitate organizata la Moscova la sediul Fundatiei Gorbaciov.



El i-a primit aici pe fostii presedinti polonez Lech Walesa si german Christian Wulff, acesta din urma transmitandu-i din partea actualului presedinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, o scrisoare de multumire pentru rolul jucat in reunificarea germana.



In tot timpul scurs de la caderea Zidului Berlinului,…