Europa bogată vs. Europa săracă. Cum luptă statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului Europa bogata vs. Europa saraca. Cum lupta statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului In contextul in care pandemia de coronavirus a lasat deoparte discutiile despre austeritate, intre economiile din Europa a inceput o cursa a cheltuielilor pentru iesirea din recesiune si revenirea la normalitate, transmite Reuters. Însă, chiar dacă sumele totale aruncate în joc sunt de ordinul miilor de miliarde de euro, există diferenţe geografice semnificative între statele membre când vine vorba de volumul fondurilor şi ce tip de ajutoare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

