Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) urmeaza sa anunte joi dupa-amiaza rezultatul evaluarii sale asupra sigurantei vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, dupa ce mai multe state membre ale Uniunii Europene au suspendat administrarea acestui vaccin de teama efectelor adverse, transmit AFP…

- Autoritațile europene intenționeaza introduca în circulație certificatele de sanatate, „pașaportul verde”, înainte de vacanțele de vara pentru a facilita calatoriile în UE, a anunțat duminica comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, informeaza AFP.Acest certificat,…

- Cercetatorii din Europa recomanda cocktailul cu anticorpi utilizat de catre Donald Trump, pentru tratarea COVID-19. Regeron, „cocktailul” fostului președinte, este acum recomandat de EMA (Agenția Europeana pentru Medicamente). Donald Trump s-a tratat de COVID-19 rapid, in timpul campaniei electorale…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni seara ca amana pana miercuri decizia privind utilizarea vaccinului impotriva COVID-19 produs de catre compania americana Moderna. Vaccinul a fost aprobat deja in SUA si Canada inca din luna decembrie a anului trecut.

- Un comitet de experti ai EMA s-a reunit luni, cu doua zile mai devreme decat era planificat initial, pentru a analiza aprobarea vaccinului dezvoltat de Moderna. Reprezentantul Olandei la acest comitet a declarat ca raman deschise unele intrebari legate de acest vaccin, in timp ce Agenția Europeana nu…

- Confruntata cu apeluri de a grabi procesul de evaluare a vaccinurilor impotriva COVID-19, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer-BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, relateaza Reuters.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a devansat data posibilei autorizari a vaccinului anti-Covid-19 produs de compania americana Moderna, informeaza hotnews . Potrivit anuntului EMA, reuniunea sa la care ar putea lua decizia autorizarii acestui vaccin, prevazuta initial pentru…