Euronews: Cresc temerile că următoarea țintă a Rusiei ar putea fi Republica Moldova Pe masura ce invazia rusa a Ucrainei continua, cetațenii Republicii Moldova se confrunta cu o stare de anxietate crescuta. Ei se intreaba cu teama daca micuța lor țara din estul Europei, de aproximativ 2,6 milioane, este urmatoarea care va intra in atenția Moscovei – noteaza Euronews . In același timp, ”cel mai sarac stat din Europa” gazduiește cel mai mare numar de refugiați ucraineni pe cap de locuitor: peste 300.000 de persoane au trecut granița in Moldova, de la izbucnirea razboiului, din 24 februarie. Temerile sunt legate de posibile mișcari de trupe in regiunea separatista ransnistreana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

