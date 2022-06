Stiri pe aceeasi tema

- ”Primul trimestru al anului 2022 a fost unul plin de provocari, determinate atat de evolutii interne, cat si internationale, care au impactat evolutia economica a Romaniei. Chiar si in acest mediu provocator, evolutia Alpha Bank Romania a inregistrat o dinamica pozitiva. Portofoliul de credite al Alpha…

- IMMOFINANZ a incheiat cu succes un inceput solid al exercițiului financiar 2022: Veniturile din chirii in termeni comparabili au crescut cu 4,3% in primul trimestru, rata de ocupare a ramas ridicata la 94,4%, iar FFO 1 inainte de impozitare a fost stabila la un nivel foarte bun de 34,4 milioane de euro.…

- Peste 6 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei ruse la 24 februarie, ceea ce constituie cea mai grava criza a refugiatilor in Europa de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), potrivit…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, ca este nevoie de o aparare mai puternica, o descurajare mai eficienta si o rezilienta mai mare a societatii pentru o securitate mai buna in Europa de Sud-Est dupa agresiunea rusa in Ucraina.

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Dupa primul val de oameni care au fugit din calea razboiului din Ucraina, va urma, probabil, un al doilea val format din refugiati mai vulnerabili, a atras atentia marți șeful Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, citat de Reuters . „Daca razboiul continua, vom incepe sa vedem oameni…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a promis ucrainenilor, intr-un nou mesaj video transmis marți dimineața, ca nu va parasi Kievul in pofida luptelor care continua, in timp ce rușii au anunțat ca marți vor inceta focul in Kiev, Sumy, Harkov, Chernigov și Mariupol pentru evacuarea civililor.…