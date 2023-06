Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care si-a exprimat profunda ingrijorare cu privire la evolutiile din Ungaria, in contextul detinerii presedintiei Consiliului UE in a doua parte a anului 2024. Astfel, o dezbatere a avut loc in plenul de miercuri al PE pe tema situatiei statului de drept…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie care pune sub semnul intrebarii 'capacitatea' Ungariei premierului Viktor Orban de a prelua presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene in al doilea semestru din 2024, din cauza deficientelor in materie de stat de drept.

- Incepand din 1 iulie, Ungaria urmeaza sa exercite președinția Consiliului Uniunii Europene. Aceasta președinție pare sa fie privita cu ”indispoziție” la Parlamentul European și in unele capitale europene, in condițiile in care Ungaria se demarcheaza tot mai deschis de solidaritatea europeana in favoarea…

- Secretarul de stat german insarcinat cu Afaceri Europene Anna Luhrmann pune la indoiala, marti, capacitatea Ungariei de a exercita presedintia Consiliului European, in al doilea semestru al lui 2024, un ecou al unor ingrijorari ale eurodeputatilor, relateaza AFP, conform News.ro.Ungaria, condusa…

- Consiliul Afaceri Generale al UE, care se reunește la data de 30 mai 2023, va face face audieri privind statul de drept in Ungaria și in Polonia. Consiliul Afaceri Generale are suspiciunea ca exista un risc clar de incalcare grava de catre Ungaria a valorilor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.…

- Ungaria nu va permite Parlamentului European (PE) sa-i blocheze presedintia semestriala a Consiliului UE pe care aceasta tara o va exercita in a doua jumatate a anului viitor. Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, a amintit ca Parlamentul European nu are competente in aceasta chestiune. „PE vrea…

- Negociatorii presedintiei Consiliului European si cei ai Parlamentului European au ajuns vineri la un acord provizoriu privind reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7% in 2030, a anuntat presedintia suedeza a UE intr-un comunicat de presa, transmite Reuters. „Statele membre trebuie…