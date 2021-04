Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Un studiu realizat de Avangarde prezinta o imagine de ansamblu a starii populatiei din Romania in pandemie, in luna martie 2021, dupa ce au fost chestionate 910 persoane. Conform studiului, 79% din populatia Romaniei considera ca situatia tarii in contextul pandemiei de coronavirus se indreapta intr-o…

- Joi, cursul euro a coborat de la 4,8886 la 4,8864 lei, dupa ce marți a fost atins noul record de 4,8888 lei. Transferurile se efectuau in culoarul 4,885 – 4,889 lei. Sondajul realizat luna trecuta in randul membrilor CFA Romania anticipeaza o valoare medie a euro pentru orizontul de șase luni de 4,9182…

- Grecia se deschide inainte de Paște. Ce condiții trebuie sa indeplineasca turiștii romani. Romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia trebuie sa se incadreze intr-una dintre urmatoarele categorii. Ei trebuie sa fie vaccinati sau sa nu fie infectati si sa poata dovedi aceste lucruri pe baza…

- Mastile si dezinfectantii au fost printre cele mai periculoase produse in anul 2020, semnaleaza sistemul de raspuns rapid al Uniunii Europene. Acest lucru reiese din raportul anual al Safety Gate – sistemul de alerta rapida al UE pentru produsele de consum periculoase, ce sustine retragerea de pe piata…

- Diplomatul suedez Christian Danielsson a primit luni din partea Uniunii Europene insarcinarea de a media intre autoritatile si opozitia din Georgia, pentru a dezamorsa criza politica din aceasta tara, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta asistent medical, ingrijitor curațenie, muncitor și administrator financia .VEZI LISTA ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 La nivelul județului…

- Românii sunt printre europenii care cred cel mai mult ca imaginea UE s-a îmbunatatit în ultimul an si 73% dintre ei au o perceptie favorabila asupra impactului Planului european de redresare, dar pe de alta parte sunt printre cei mai pesimisti în privinta modului în care…