- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida cu reprezentiva Tarilor de Jos, in meciul sau de debut la Campionatul European de tineret 2021, disputat pe stadionul „Uj Bozsik” din Budapesta. Batavii au deschis scorul in min. 16, cand Perr Schuurs, scapat din…

- Toni Kroos, mijlocasul lui Real Madrid, a suferit o accidentare la aductori si va rata meciurile pe care nationala Germaniei le va disputa la sfarsitul acestei luni impotriva Islandei, Romaniei si Macedoniei de Nord in preliminariile Cupei Mondiale 2022, a anuntat marti Federatia Germana de Fotbal…

- Naționala de fotbal a României va debuta în preliminariile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 (Qatar) cu un echipament nou, dupa cum informeaza site-ul oficial al FRF.Noile tricouri ale naționalei României:

- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, primul pentru „tricolori” in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu se va juca la Ploiești, pe „Ilie Oana”, așa cum se stabilise inițial. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in…

- Dupa dubla celor de la CSM București cu SCM Ramnicu Valcea de pe 6 martie, la ora 16:00 și pe 13 martie, tot la ora 16:00, din optimile Ligii Campionilor, Adrian Vasile (38 de ani) va conduce naționala feminina in incercarea de a obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo Antrenorul in varsta…

- Luna martie este una de foc pentru reprezentativa Romaniei de rugby! ”Stejarii” au patru meciuri internaționale – trei in deplasare, unul acasa – in incercarea de a prinde biletul pentru Cupa Mondiala din Franța. La un an de la ultimul joc oficial, componenții lotului sunt nerabdatori sa debuteze in…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a incheiat, sambata, cu un esec preliminariile EuroBasket 2021, scor 66-81 (35-40), cu Italia, in grupa D. Tricolorele se claseaza pe ultimul loc in grupa si rateaza turneul final, informeaza News.ro. Tot sambata, Cehia a castigat partida cu Danemarca,…

- Fotbalistul dinamovist Paul Anton a declarat, miercuri seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-1, ca Dinamo ar fi putut sa inscrie si ca un rezultat echitabil ar fi fost o remiza. “Am intalnit un adversar bun. FCSB a reusit sa marcheze repede si sa aiba liniste in joc. Si-au creat pe spatii anumite…