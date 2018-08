Euro Șpring s-a retras din Liga a 4-a Astazi s-a consemnat inca o retragere din Liga a 4-a, Euro Șpring, și astfel campionatul organizat de Asociația Județeana de Fotbal Alba va demarat in week-end cu numai 13 competitoare la start. Conform primarului Daniel Rusu, retragerea s-a produs din cauza plecarii a 10 jucatori (I. Gherman, A. Mureșan, A. Miclea, Ad. Pacurar, Catalina etc), la nou-inființata formație din comuna Ighiu, Performanța 2004 (ce-l are manager general pe Adorian Himcinschi. “Am primit o lovitura neașteptata, acum cu cateva zile inaintea debutului. Ne-am trezit fara jucatori, deși aceștia sunt cu drepturile la zi. Continuam… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

