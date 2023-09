Stiri pe aceeasi tema

- Grupele Cupei Romaniei Betano, sezonul 2023 2024, s au stabilit astazi, 6 septembrie 2023, prin tragere la sorti.Campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, a fost repartizata in grupa D, alaturi de Universitatea Craiova, UTA, FC Voluntari, Gloria Buzau si CS Tunari.Restul grupelor au configuratia:Grupa…

- FRF a stabilit urnele Cupei Romaniei, iar miercuri va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor. Urna 1: Farul Constanța, FCSB. CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Rapid București, Sepsi Sfantu Gheorghe, FC Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești Urna 2: FC Voluntari, Universitatea Cluj,…

- REȘIȚA – CSM Reșița este in discuții cu mai mulți antrenori, dar la partida dintre CSM Reșița și CSC Dumbravița și-a facut apariția tehnicianul Flavius Stoican. La pauza jocului, Cristi Bobar și primarul Ioan Popa au avut o discuție cu Flavius Stoican legata de preluarea echipei, iar in perioada urmatoare…

- Ultimele confruntari ale rundei a 2-a din SuperLiga de fotbal au fost programate luni, 24 iulie: FC Botoșani – Petrolul Ploiești 1-1 și Universitatea Craiova – Oțelul Galați 0-0 (FOTO, cu gazdele in albastru-alb). Etapa a inceput vineri, 21 iulie, cu partidele: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins vineri seara pe U Craiova 1948 pe teren propriu, cu 1-0, sub privirile premierului Ungariei, Viktor Orban, care a fost prezent in tribune. Golul victoriei a fost marcat de Rondon, pe finalul unui meci in care ambele echipe au avut cate un eliminat.Sepsi OSK Sfantu…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe primește, vineri, de la ora 18.30, vizita formației FC Universitatea Craiova 1948, in primul joc din cea de-a 2-a etapa a Superligii de fotbal. Tot vineri, dar de la ora 21.30, la Arad, vor fi adversare UTA și CFR Cluj. Runda va continua, sambata, 22 iulie, cu partidele Farul Constanța-FC…

- Noul antrenor al Rapidului, Cristiano Bergodi , a declarat, inaintea primului meci din noul sezon al Ligii 1, ca i s-ar indeplini cel mai mare vis daca ar castiga titlul de campion al Romaniei cu gruparea giulesteana. „Maine incepe (n.r. – vineri, 14 iulie) un campionat foarte important pentru toata…

- La sfarșitul sezonului 2022/23 din Superliga Romaniei, Chindia Targoviște a retrogradat in eșalonul secund, dupa ce Anton Petrea nu a putut asigura salvarea de la retrogradarea directa in ultima etapa. Chindia Targoviște a anunțat pe rețelele social media al patrulea transfer al verii: Dorian Railean,…