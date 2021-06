Stiri pe aceeasi tema

- ​Jucatorii Franței au trimis de doua ori mingea în poarta lui Manuel Neuer, dar reprezentativa pregatita de Didier Deschamps s-a impus în fața Germaniei grație unui autogol. Campioana mondiala en-titre a câștigat cu 1-0, la Munchen (Allianz Arena), și a egalat Portugalia în clasamentul…

- Campioana mondiala Franta va evolua intr-un sistem 4-3-3 in meciul cu Germania, marti seara, pe Fussball Arena din Munchen, in Grupa F a turneului final EURO 2020, potrivit Agerpres. Tridentul ofensiv, format din Griezmann, Benzema si Mbappe, il prezinta pe Griezmann in spatele colegilor sai de la…

- Franța joaca marți de la ora 22:00 cu Germania, intr-un duel incendiar in Grupa F a EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Celalalt meci al grupei este Ungaria - Portugalia, detalii AICI! Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Franța - Germania, liveTEXT de la 22:00…

- Fotbalistul francez Benjamin Pavard a asigurat ca nu le va face "niciun cadou" coechipierilor sai de la Bayern Munchen in timpul meciului pe care "les Bleus" il vor disputa marti impotriva Germaniei, in cadrul Grupei F de la EURO 2020, transmite AFP. "La echipa de club sunt prietenii mei,…

- Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza dpa. Plangerea a fost depusa la Parchetul federal german…

- Volumul de gaze transportate prin conducta „Nord Stream” din Rusia in Europa a atins un nou record – 400 de miliarde de metri cubi, se afirma intr-un comunicat publicat de „Nord Stream AG”. „Gazul natural este un combustibil curat și accesibil, iar livrarile sale sunt fiabile și stabile. Gazul este…

- Tabloidul Bild, cel mai citit cotidian din Germania, isi va lansa propriul post de televiziune in cadrul unei ofensive comerciale ce a fost conceputa pentru a il ajuta sa se impuna in sectorul profitabil al continuturilor video difuzate in direct, au anuntat luni reprezentantii proprietarului sau, grupul…

- Anglia U21, selecționata lui Aidy Boothroyd, a pierdut, scor 0-1, meciul de debut de la acest Campionat European U21, contra reprezentativei Elveției U21, deși mulți o vedeau printre favoritele la caștigarea turneului din Slovenia și Ungaria In celalalt meci al grupei se intalnesc Portugalia U21 și…