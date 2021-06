Euro-2020: Franța, eliminață senzațional de Elveția! Franța a fost eliminata de la EURO 2020 de Elveția, dupa ce meciul s-a decis la loviturile de departajare, scor 3-3 (4-5 dupa loviturile de departajare). Kylian Mbappe, starul lui PSG, a fost singurul care a ratat și a ingropat echipa. Franța a condus cu 3:1, dar Elveția a revenit superb și a schimbat mersul meciului. Elveția se va duela in sferturile de finala cu Spania, vineri, 2 iulie, o Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Luțac, reporterul GSP prezent pe Arena Naționala la meciul dintre Franța și Elveția, caștigat de elvețieni la loviturile de departajare, a remarcat un detaliu inedit al incleștarii din optimile EURO 2020. Meciul-spectacol de pe Arena Naționala, incheiat la egalitate dupa 120 de minute, scor 3-3,…

- Campioana mondiala Franta a fost eliminata de Elvetia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in optimile de finala ale EURO 2020 la fotbal, intr-un meci in care scorul a fost 3-3 (1-0) dupa prelungiri.

- Azi se disputa ultimul meci gazduit de Romania in cadrul UEFA EURO 2020 Arena Naționala din București. Foto: Arhiva/Razvan Dumitrescu. Stadionul "Arena Naționala" din București gazduiește luni, 28 iunie, întâlnirea Franța - Elveția din cadrul optimilor…

- Echipa masculina de handbal a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, ca l-a transferat pe internationalul muntenegrean Stevan Vujovic, care evolueaza pe postul de inter stanga. Vujovic, nascut pe 7 aprilie 1990, la Cetinje (Muntenegru), are 1,92 m si 90 kg. El a jucat in cariera sa la RK Vardar Skopje…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta, inclusiv de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Zborurile…

- Macedonia de Nord si Bosnia au fost tarile europene in care scolile au stat cel mai mult inchise in pandemie, in timp ce Elvetia a stat cu ele cel mai putin inchise. La nivelul UE, Lituania, Cehia si Slovacia au avut cele mai lungi inchideri, iar Franta si Spania cele mai scurte. Franta, Spania, Elvetia…

- Aproximativ 2.500 de joburi noi sunt postate in fiecare luna de angajatorii din strainatate, care continua sa se uite catre pepiniera de candidați din Romania. Aceștia insa raman, cel puțin pentru inca o perioada, interesați aproape exclusiv de oferta de locuri de munca din Romania, in condițiile in…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…