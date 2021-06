EURO 2020 | Anglia – Germania 2-0. Ambele goluri, marcate după pauză Anglia s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, marti, reprezentativa Germaniei, scor 2-0. Meciul din optimile de finala a avut pe Stadionul Wembley, din Londra. In sferturi, Anglia va evolua cu invingatoarea dintre Suedia și Ucraina. Prima repriza a avut puține ocazii de gol. Inainte de pauza, Raheem Sterling a intrat in careu, dar nu a trecut de defensiva nemților. Anglia a deschis scorul in minutul 75. Luke Shaw i-a centrat excelent lui Raheem Sterling, care a marcat din in interiorul careului. ???????????????????????????? England = quarter-finalists! ???? #EURO2020… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

