- "Rusia trebuie sa respecte suveranitatea Belarusului si dreptul poporului sau de a-si alege liderii in mod liber si corect", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany. "Numarul masiv de belarusi care protesteaza pasnic demonstreaza clar ca guvernul nu poate sa mai ignore…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul albanez Edi Rama, a denuntat vineri, la Viena, situatia 'profund alarmanta' din Belarus, indemnand regimul de la Minsk sa accepte propunerea de mediere lansata de OSCE, transmite AFP.…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…

- "Alegerile nu au fost nici corecte, nici libere si nu au respectat standardele internationale. Nu recunoastem rezultatele prezentate de autoritatile din Belarus'', a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei conferinte de presa la finalul summitului. In plus,…

- Reprezentantul Special al Președintelui in exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa, din partea Albaniei pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting a salutat intilnirea Condrița dintre președintele moldovean Igor Dodon și liderul transnistrean…

- Un acord care prevede incetarea in totalitate a confruntarilor militare intre serviciile de securitate ucrainene si insurgentii prorusi a intrat in vigoare luni in regiunile separatiste din estul Ucrainei, informeaza agentia de presa Reuters.Oficiali rusi si ucraineni, impreuna cu negociatorii…

- Cele 27 de state membre au ajuns la acord pe un plan de relansare de 750 de miliarde de euro, compus din împrumuturi rambursabile și din subvenții directe. Deși acordul se bazeaza pe mutualizarea datoriei, fiecare țara trebuie sa suporte efortul de rambursare pentru a evita un scenariu de faliment.…