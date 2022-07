Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, luni, in comuna damboviteana Lunguletu, dupa ce un utilaj de recoltat cartofi s-a rasturnat peste ea, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Tragedie in Botoșani! Un barbat in varsta de 38 de ani din comuna Roma s-a stins din viața , dupa ce a fost strivit intre un utilaj și un perete. Tanarul facea curațenie in urma unor lucrari din cladirea respectiva alaturi de colegul sau, iar cei doi lucrau in construcții intr-o societate din Suceava.

- Italia, muncitor roman de 38 de ani, mort la locul de munca, strivit de o grinda in timp ce lucra la casa ministrului Justitiei. Costantin Cobanel, in varsta de 38 de ani, a fost strivit in timp ce lucra in garajul casei de vacanta a ministrului Justitiei, Marta Cartabia. "Am inima franta si sunt socata",…

- Un avocat din Buzau a murit, joi, in conditii necunoscute, el fiind prins intre masina pe care a condus-o si stalpul portii de acces in curtea locuintei sale, informeaza News.ro . Barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost gasit in fata casei sale, prins intre masina pe care o conducea si stalpul portii…

- Traficul este dirijat la iesire din municipiul Buzau, pe breteaua de urcare pe podul Maracineni catre E85, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre un camion de mare tonaj care s-a rasturnat, al carui soferul este ranit.

- Luni 18 aprilie 2022. dimineata: Trafic dirijat la ieșire din municipiul Buzau, pe breteaua de urcare spre podul Maracineni catre DN2E85, accident rutier, ar fi un singur vehicul implicat, un autocamion de mare tonaj, rasturnat. Se pare ca soferul este ranit.

- Un barbat a murit, sambata, dupa ce s-a rasturnat cu un utilaj forestier intr-o padure din comuna gorjeana Runcu. Vehiculul ar fi ramas fara frane și nu a putut fi controlat. Victima are 37 de ani și a murit pe loc. Poliția a deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa.

- Barbatul avea 48 de ani si muncea intr-o exploatatie forestiera in comuna Crasna, sat Izvoarele. Muncitorul a fost lovit de trunchiul unui copac, a anuntat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.