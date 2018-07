Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat vineri ca va merge la sfarsitul lunii iulie la Washington pentru a discuta cu presedintele american Donald Trump despre disputa comerciala dintre UE si SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Voi merge la Washington si…

- Roșia Montana a fost inclusa pe ordinea de zi a subiectelor dezbatutre in cadrul ședinței de miercuri a CSAT. Decizia vine dupa ce guvernul, la propunerea ministerului Culturii, a solicitat amanarea analizarii dosarului pentru includerea acesteia in patrimoniul UNESCO. Subiectul Roșia Montana a fost…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- Noul Ambasador al R. Moldova la Washington, Cristina Balan, susține ca parteneriatul cu SUA trebuie sa fie întarit, mai ales în perspectiva contracararii comportamentului nedorit al Moscovei în raport cu Chișinaul. Cristina Balan a semnat un editorial pentru Atlantic Council, în…

- Vicepremierul Viorel Stefan, care merge joi la Bruxelles, a incercat sa stabileasca o intalnire la nivel inalt cu oficiali europeni pentru vineri, insa a fost refuzat. Viorel Stefan, care este insarcinat cu afaceri economice si fiscale, ar fi vrut sa fie primit de Valdis Dombrovskis, vicepresedinte…

- Departamentul american al Justitiei si politia federala (FBI) ancheteaza Cambridge Analytica, o firma de analiza de date inchisa in urma scandalului privind colectarea datelor a zeci de milioane de utilizatori Facebook, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Procurori incearca sa interogheze fosti…

- "Din pacate, nu mai sunt deloc surprins de capacitatea de manipulare si deturnare a agendei publice de catre liderii coalitiei de guvernare. Ce ma sperie totusi este entuziasmul aproape sinucigas cu care, intr-o cautare disperata de imagine si profit personal, acestia duc tara intr-o fundatura in…

- Pictorul, graficianul si ilustratorul de carți Ion Moraru s-a nascut la 22 aprilie 1950, în s. Dângeni, r-nul Ocnița. În 1997, a absolvit Colegiul de arte Plastice „Alexandru Plamadeala” din Chișinau, iar în 1985 si-a luat licenta la Institutul Poligrafic din…